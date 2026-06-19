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Le mea culpa de Rafael van der Vaart après son dérapage raciste

LB
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Le mea culpa de Rafael van der Vaart après son dérapage raciste

Faute avouée, pas trop pardonnée. Consultant pour la chaîne de télévision néerlandaise NOS, Rafael van der Vaart s’est illustré dimanche sur le but égalisateur japonais (2-2) en déclarant à propos des Nippons : « Ils se ressemblent tous, de toute façon ». Un dérapage raciste qui a provoqué un tollé. L’ancien international oranje a ainsi présenté ses excuses via un communiqué.

Des excuses insuffisantes selon plusieurs associations

« Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser, de blesser ou de discriminer qui que ce soit. Je m’oppose au racisme sous toutes ses formes et je respecte les personnes de tous horizons, de toutes ethnies et de toutes cultures, s’est justifiée Van der Vaart. Je comprends que certaines personnes aient pu trouver mes propos offensants ou blessants. Je le regrette sincèrement. Si mes propos ont causé de la peine ou du chagrin, je tiens à présenter mes plus sincères excuses. Ce n’était absolument pas mon intention. »

Un mea culpa insuffisant pour l’association anglaise de lutte contre les discriminations Kick It Out qui a délivré un communiqué commun, relayé par la BBC, avec la Fondation Frank Soo qui soutient les communautés d’Asie de l’Est et du Sud-Est : « Il est extrêmement décevant d’entendre d’anciens joueurs propager des insultes racistes à l’encontre de l’équipe du Japon et persister dans leur erreur en essayant de défendre ces propos comme une plaisanterie. Même s’il affirme qu’il n’y avait aucune intention raciste dans ses propos, ces commentaires peuvent tout de même avoir un impact sur les personnes concernées. La Coupe du monde attire des audiences télévisées mondiales massives, il est donc toujours important que les invités fassent attention à leur langage et que les diffuseurs assument leur responsabilité envers les personnes qui apparaissent dans leurs émissions. »

Pas certain que l’ancien milieu du Real Madrid soit au rendez-vous de la rencontre face à la Suède.

En direct : Pays-Bas - Suède (0-0)

LB

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