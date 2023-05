Mondial 2022 : Diego Lugano crie au complot

Comme par hasard.

Diego Lugano sort la sulfateuse. L’ancien capitaine de l’Uruguay pense que l’Argentine « a été aidée » à devenir championne du monde. Pour lui, cela ne « fait aucun doute ». L’ex-défenseur, qui a accordé un entretien à Fútbol por Carve, ce mercredi, poursuit : « Ils auront leurs mérites, mais sur les cinq penaltys qu’ils ont obtenus, personne ne doute qu’ils n’ont pas été totalement imposés. » L’Albiceleste a obtenu cinq penaltys durant la compétition, contre l’Arabie saoudite, la Pologne, les Pays-Bas, la Croatie et la France. L’Uruguayen ajoute : « C ’est un fait. Mais c’est aussi tout à l’honneur de Messi, qui a un impact mondial énorme. Pensez-vous que la FIFA ne le voit pas et ne l’utilise pas ? C’est aussi le mérite de l’Argentine, qui a su en tirer profit. »

Le défenseur central a envoyé deux banderilles sur la VAR et sur Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA : « Depuis l’introduction de la VAR, l’arbitre dispose d’un pouvoir excessif qui lui permet d’interpréter ce qu’il veut à tout moment. Dans un match, il peut y avoir 20 penalties ou aucun, et je pense que le football est en plein chaos. C’est ce que j’ai dit à Pierluigi Collina lors de la Coupe du monde. Cela arrive aussi en Argentine, vous n’avez pas vu le penalty de River-Boca ? Au Brésil aussi… » L’ancien joueur du PSG fait référence au match entre River Plate et Boca Juniors (1-0) du 7 mai dernier qui a vu Miguel Borja marquer le seul but sur un penalty litigieux, à la 93e minute. Pour Diego Lugano, la FIFA a fait avec la VAR « un geste purement politique pour montrer à je ne sais qui qu’elle est transparente ».

Ah : et la terre serait plate.

Javier Tebas juge « très compliqué un retour de Messi au Barça »