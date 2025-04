Mohamed Salah entre encore un peu plus dans l’histoire de la Premier League

Bouillantissime.

Auteur d’une saison XXL en Premier League, Mohamed Salah affole les compteurs avec ses 28 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées en 34 journées de championnat. Des contributions offensives qui ont porté Liverpool vers son vingtième titre de champion, et qui permettent à l’Egyptien de s’immiscer davantage parmi les plus grands de l’histoire du « meilleur championnat du monde ».

Sergio Agüero dans le rétro, deux anglais dans le viseur

Contre Tottenham ce dimanche (5-1), l’attaquant des Reds a scoré pour la 185e fois de sa carrière en Premier League. L’ailier de 32 ans est ainsi devenu le cinquième meilleur réalisateur la première division anglaise, dépassant la légende mancunienne Sergio Kun Agüero (184 pions avec City). Loin derrière l’Anglais Alan Shearer avec ses 260 réalisations, Mohamed Salah peut tout de même espérer un podium. Passer devant Andy Cole et ses 187 buts est déjà une formalité, tandis que Wayne Rooney et Harry Kane sont prenables (respectivement 208 et 213). D’autant plus que l’histoire d’amour entre Salah et Liverpool s’est récemment prolongée.

Autre record qu’il peut aller chercher, celui du record de passes décisives sur une seule saison. Avec 18 caviars offerts à ses coéquipiers Mohamed Salah n’est qu’à deux unités d’égaler le record de Thierry Henry et de Kevin De Bruyne, 20 offrandes chacun en 2002-2003 et 2019-2020. À quatre journées de la fin de l’exercice, le Pharaon devra compter sur ses potes d’attaque pour concrétiser ce beau record.

Jamie Vardy lui, ne pourra plus rien espérer.

