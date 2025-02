Michel Platini et Sepp Blatter rejugés en Suisse : un procès sous haute tension

« Papy, tu l’aimes bien Platini ? » – « Très bon tireur de coups-francs (suisses) »

Michel Platini et Sepp Blatter, autrefois alliés, se retrouveront à nouveau devant la justice suisse, poursuivis pour motifs d’« escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres ». Relaxés en 2022 dans l’affaire du paiement controversé de 2 millions de francs suisses effectué en 2011 par la FIFA à celui qui était alors président de l’UEFA, ils seront rejugés à partir du 3 mars à Muttenz, près de Bâle. Le parquet suisse, ayant fait appel, réclame des peines de prison avec sursis de 20 mois pour les deux accusés rapporte Le Monde.

Un grand fan de Golfe

L’affaire porte sur un prétendu « reliquat de salaire » versé à Platini, alors conseiller de la FIFA entre 1998 et 2002, mais la justice s’interroge sur un possible lien avec l’attribution du Mondial 2022 au Qatar. Le Parquet national financier français soupçonne notamment une connexion avec un « bonus » de 100 millions de dollars versé par la chaîne Al-Jazira à la FIFA après le vote en faveur de l’émirat. Blatter, 88 ans, dénonce une « chasse aux sorcières » et maintient, avec Platini, que ce versement était dû en vertu d’un « accord oral ». Le verdict, très attendu, est prévu pour le 25 mars.

Le pot-de-vin est à consommer avec modération.

AS Cannes : le réveil du Dragon