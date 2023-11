Metz retrouve la victoire contre Nantes

Metz 3-1 Nantes

Buts : Van Den Kerkhof (3e), Elisor (28e) et Asoro (85e) pour les Grenats // Simon (12e) pour les Canaris

Saint-Symphorien revit enfin.

Sans succès à la maison depuis la dernière journée de Ligue 2 la saison passée, Metz a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche après-midi dans son antre en maîtrisant Nantes, de retour à ses démons (3-1). Tout a très vite commencé pour les Grenats, qui ont ouvert le score d’emblée grâce à Kévin Van Den Kerkhof, bien trouvé au second poteau par le capitaine Matthieu Udol (1-0, 3e). Une joie d’assez courte durée puisque Nantes a rapidement réagi via Moses Simon, opportuniste sur un centre venu de la gauche signé Nicolas Pallois (1-1, 12e). Sans forcément toujours contrôler le jeu, les Mosellans ont montré des vertus un peu plus offensives déjà aperçues face à l’OL la semaine passée, permettant à Simon Elisor d’inscrire son premier but de la saison, d’une frappe du gauche à ras de terre (2-1, 28e).

Après la pause, Nantes a alors poussé fort pour revenir, Pierre Aristouy a lancé de nombreuses forces dans la bataille, mais sans grand succès. Ce sont même les Messins qui auraient pu s’adjuger un nouveau golazo, si le tir lointain de Danley Jean Jacques n’avait pas fracassé la transversale d’Alban Lafont (56e). Les vagues nantaises, totalement inefficaces, ont alors permis aux locaux de jeter toutes leurs forces dans les phases de transition, et c’est sur l’une d’entre elles que Joël Asoro a tué le match, trouvé par VDK (3-1, 85e). Premier succès en championnat depuis près de deux mois pour les Grenats, qui soufflent un bon coup et passent onzièmes.

Troisième défaite de rang en revanche pour Nantes, qui fait du surplace et reste huitième.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Colin, Traoré, Hérelle (Candé, 68e), Udol – Camara (N’Guessan, 90e+1), Jean Jacques – Van Den Kerkhof (Mbaye, 90e), Jallow (N’Doram, 84e), Diallo (Asoro, 84e) – Elisor. Entraîneur : László Bölöni.

Nantes (3-4-2-1) : Lafont – Duverne, Castelletto, Pallois (Cömert, 54e) – Coco (Ganago, 54e), Chirivella, Moutoussamy (Adson, 81e), Merlin (Hadjam, 60e) – Mollet, Simon – Mostafa Mohamed (Abline, 54e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

Pronostic Metz Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1