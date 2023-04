Mesut Özil : « Battre le Barça, c’était comme un orgasme »

Mesut alors !

Passé par Schalke 04, le Werder Brême, le Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce et Başakşehir, le néo retraité Mesut Özil rembobine le fil de sa carrière dans un entretien accordé à Marca, ce vendredi. « Je me souviens qu’on me disait que je n’y arriverais jamais, que j’étais trop jeune pour jouer au football et d’autres choses du même genre, raconte-t-il. Lorsque j’ai signé mon premier contrat professionnel avec Schalke et que j’ai joué mes premiers matchs en Bundesliga, j’ai eu l’impression d’avoir décroché la lune. Tout ce qui est venu ensuite, comme jouer pour le Real Madrid et gagner la Coupe du monde, n’était qu’un plus, même si c’était un plus incroyable et merveilleux. » Du plaisir, Özil en a également pris lors de victoires dans les Clásicos : « Je crois que j’ai vécu la meilleure époque des Clásicos, avec le Real Madrid et le Barça à leur apogée ! C’étaient des matchs où il y avait tout. C’était Mou (Mourinho) contre Pep (Guardiola), Cristiano contre Messi… Aujourd’hui, le Clásico a perdu de son intensité et de son intérêt. Battre le Barça à l’époque, c’était comme un orgasme, parce que c’était des matchs incroyablement intenses. » Une sensation qui se rapproche du Mondial décroché en 2014 avec l’Allemagne. « La nuit de Rio a été la plus belle de ma carrière de footballeur. Aujourd’hui encore, quand j’en parle, je souris et j’ai la chair de poule. »

114 buts et 222 passes décisives en carrière, El Mago (le magicien) a bien bossé.

