Messi et Di María invités à disputer les JO à Paris en 2024

L’accueil sera probablement différent pour l’un des deux joueurs.

Victorieux du Brésil dans la nuit de dimanche à lundi (1-0), les Espoirs argentins verront Paris cet été. Qualifiées pour les Jeux olympiques pour la troisième fois consécutive, les jeunes pousses menées par Javier Mascherano auront l’ambition de passer les poules pour la première fois depuis 2008. Il y a 16 ans, à Pékin, l’Albiceleste avait glané la médaille d’or, grâce à Lionel Messi et Ángel Di María. Les deux stars pourraient boucler la boucle en France, comme l’a laissé entendre Mascherano, quelques minutes après la qualification.

🇦🇷 @Mascherano, en @TyCSports 🏆 “Tengo la obligación de invitar a Di María y Messi a @Paris2024” 🤔 “Uno entiende que tienen otros compromisos y dependerá de eso” ❌ “No es tan sencillo” 📹 @TyCSports 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YmnKLJodVD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 12, 2024

Le joueur emblématique du FC Barcelone, qui avait déjà fait des appels du pied l’automne dernier, a relancé une invitation à Messi : « Un joueur comme lui a les portes ouvertes pour nous rejoindre, ensuite cela dépendra de lui et de ses engagements, évidemment ». Une perche qu’il a également tendue à Di Maria, qui a pourtant annoncé qu’il prendrait sa retraite internationale après la Copa América, quelques semaines avant les JO. « Ils ont le droit de décider ce qu’ils veulent, mais il est évident que nous essaierons de les inviter et nous verrons bien », a confié Mascherano, qui se dit même obligé de les inviter. Pour rappel, aux JO, chaque nation a le droit de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans.

Messi et Di María qui prennent l’or à Paris, ce serait un beau message envoyé au PSG.

