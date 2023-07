Les images de l’arrivée de Messi en Floride

Le Messi(e) est enfin là.

Après Gerardo « Tata » Martino et Sergio Busquets, Lionel Messi, un troisième ancien du FC Barcelone, a posé ses valises en Floride selon des images de la chaîne américaine ESPN. Totalement décontracté, paré d’un short rose bonbon, le septuple Ballon d’Or est arrivé ce mardi par jet privé dans un petit aéroport de Fort Lauderdale jouxtant le stade de l’Inter Miami.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️

