Jordi Alba quittera le Barça cet été

Alba-tard, il se casse !

Après 11 saisons passées au FC Barcelone, Jordi Alba s’en va, comme l’a annoncé le club ce mercredi : « ​​Le FC Barcelone souhaite exprimer publiquement sa gratitude à Alba pour son professionnalisme, son engagement et son dévouement. » Alba, c’est 458 matchs et 17 trophées avec la tunique blaugrana, notamment de la Ligue des champions 2014-2015, sans oublier l’Euro 2012 remporté avec l’Espagne.

FC Barcelona and Jordi Alba have reached an agreement to terminate the latter's contract binding him to the club until the end of the 2023/24 season

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023