Messi, Busquets et les ambitions de l’Inter Miami

Objectif : reconstitution du grand Barça

Phil Neville, entraîneur de l’Inter Miami, a évoqué dans le Times les ambitions du club de David Beckham, son ancien coéquipier à Manchester United. Interrogé sur le cas Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, l’international anglais n’a pas nié son intérêt. « On veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club », a-t-il lâché.

Neville n’en est pas à sa première sortie médiatique concernant le champion du monde argentin. Il affirmait, quelques jours plus tôt à l’Athletic, que si le transfert se faisait, ce « serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain ». Mais l’ambition du club floridien ne s’arrête pas là, puisque Neville est passé au cas Sergio Busquets, également en fin de contrat à l’issue de la saison. « Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. […] Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup à cette organisation. Pour la MLS, ce serait un game-changer. »

Ils jouaient dans le grand Barça de 2011 et n’ont pas encore annoncé leur retraite : Fàbregas (Côme), Iniesta (Vissel Kobe), Dani Alves (prison).