Mercato : dénouement dans le dossier Rayan Cherki ?

En cinq jours, Rayan Cherki a changé de dimension.

Ça y est : l’OL et Manchester City se sont mis d’accord pour envoyer le joyau lyonnais sur les bords de la rivière Irwell, selon les informations de L’Équipe. Les tractations ont pris un coup d’accélérateur ces derniers jours, et les dirigeants rhodaniens, soucieux de renflouer les caisses avant le passage devant la DNCG le 24 juin, ont fini par dire oui. Le montant de l’opération s’élèverait à 40 millions d’euros et des bananes.

⭐ La France n’a pas gagné, mais au moins, elle collectionne les coqueluches.https://t.co/493IpWxT6u — SO FOOT (@sofoot) June 6, 2025

Guardiola le voulait pour la Coupe du monde des clubs

Pep Guardiola, toujours friand de profils techniques et imprévisibles, tenait absolument à embarquer le néo-Bleu pour la Coupe du monde des clubs, où les Citizens entreront en lice contre le Wydad Casablanca dans un peu plus d’une semaine. Le meilleur dribbleur et meilleur passeur de Ligue 1 va signer un bail de cinq ans avec son nouveau club, qui reste sur une saison très décevante avec une élimination en barrages/seizièmes de Ligue des champions et une troisième place en Premier League.

À Lyon, bien que le départ de Cherki soit déjà acté, on imagine la tristesse de perdre un crack maison, mais aussi le soulagement de voir quelques zéros apparaître sur le compte.

