Pierre-Emile Höjbjerg chante les louanges d'une recrue

Habitué à évoluer avec des cadors, et pourtant…

Passé notamment par Tottenham et par le Bayern Munich, Pierre-Emile Höjbjerg sait sûrement repérer une bonne recrue. Et selon le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Angel Gomes en est une. Récemment recruté par le club phocéen, l’ancien joueur de Lille ou de Manchester United plait en effet beaucoup à son nouveau partenaire. Lequel a donc, en conférence de presse, chanté ses louanges.

« Angel est un garçon super, il a une grande qualité technique avec le ballon. Il est encore jeune et il s’est assez vite intégré dans le groupe, cela fait plaisir de jouer avec lui », a ainsi indiqué le Danois. Avant d’émettre un avis plus global sur le mercato de son équipe : « Les joueurs qui sont arrivés et les jeunes qui sont montés, c’est vraiment bien. Le club ouvre les bras aux nouvelles recrues, on demande juste une chose : se donner à fond pour l’équipe et pour le club, l’intégration sera alors très facile. »

Langue de bois ou pas ?

