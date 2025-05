L’OM en pince pour Angel Gomes

Angel à l’OM, c’est oui ou bien c’est non ?

Plus de trace de l’Anglais sur les feuilles de match lilloises depuis un PSG-LOSC plié en une mi-temps début mars. Et pour cause : le club nordiste a déjà rangé tout espoir de prolongation au placard, sachant pertinemment que son milieu s’apprête à faire ses valises. Direction l’Olympique de Marseille ?

La concurrence de la Premier League

À 24 ans, l’ancien de Manchester United, formé au club mais jamais vraiment lancé, arrive en fin de contrat, et Marseille n’a pas traîné, selon L’Équipe. Convaincu par le profil du joueur – expérience de la L1, polyvalence, QI foot compatible avec De Zerbi – l’OM a commencé les négociations. Et vu la concurrence (coucou la Premier League), ça pousse fort en coulisses.

Recruté en 2020 pour 3,5 millions d’euros, Gomes n’aura pas tout cassé cette saison, mais sa cote n’a pas fondu pour autant. Un joueur libre, anglais, encore jeune et sûr techniquement, ça peut attirer des clients.

Pablo et Mehdi n’allaient évidemment pas passer à côté de ça.

