Gennaro Gattuso devrait signer à l'OM

Si vous vouliez une surprise, en voilà une.

En quête d’un entraîneur depuis le départ de Marcelino dans un climat délétère à Marseille, et alors que le nom de Christophe Galtier revenait avec insistance sur la Canebière ces derniers jours, l’OM a semble-t-il jeté son dévolu sur Gennaro Gattuso (45 ans). Selon les informations de Franceinfo et de Foot Mercato, le volcanique entraîneur italien va prendre les rênes d’un OM en pleine crise. L’Équipe a confirmé que l’Italien était attendu ce mercredi en Provence ; il pourrait ainsi entrer dans ses fonctions dans la journée, lui qui était encore il y a quelques jours annoncé du côté de Lyon. Après Fabio Grosso, cela ferait donc un deuxième champion du monde 2006 aux commandes d’une grosse cylindrée du championnat de France.

Icône du Milan en tant que joueur (468 rencontres), Gattuso a pas mal baroudé depuis sa reconversion sur le banc. Passé par Sion, Palerme, l’OFI Crète et Pise pour faire ses classes, il a par la suite dirigé le Milan (18 mois) et le Napoli (17 mois) avant de passer une demi-saison du côté de Valence, l’an dernier. Son palmarès en tant qu’entraîneur ? Une Coupe d’Italie en 2020, avec le Napoli. Pour Marseille, cela ressemble à un énième saut dans l’inconnu, mais le caractère bien trempé du bonhomme paraît en parfaite adéquation avec le club. Le club phocéen est actuellement huitième de Ligue 1 après six journées (avec six points), et vient de concéder une lourde défaite dans le Classique face au PSG (4-0).

Attention à ne pas filer à l’italienne dès la fin novembre, non plus.

