L'arrivée de Partey à Villarreal dépendra de son procès

La justice aux trousses.

Ce mardi, Thomas Partey comparaît devant la justice britannique pour cinq faits de viols et une agression sexuelle commis sur trois femmes entre 2021 et 2022. D’après des informations de The Athletic, l’ancien joueur d’Arsenal négocierait en parallèle sa signature à Villarreal après avoir passé sa visite médicale ce week-end. Mais selon le média espagnol, El Periodico Méditerraneo, l’officialisation de Partey dépendrait « en grande partie du verdict de son procès » pour les dirigeants du club espagnol.

El Villarreal estudia la incorporación de Thomas Parteyhttps://t.co/rkx7OFfXsb — El Periódico Mediterráneo (@epmediterraneo) August 3, 2025

Ce transfert reste incertain car la procédure pourrait s’éterniser. Lors de cette première audience, prévue ce 5 août, la cour de Westminster demandera à Partey s’il plaide coupable ou non. Le milieu de terrain de 32 ans devrait plaider non coupable, comme il l’a laissé entendre. Si c’est le cas, la cour fixera la date de son passage devant le tribunal et il faudra encore patienter avant de connaître le verdict du procès.

Une interdiction de sortir du Royaume-Uni ?

Autre inconnue : pourra-t-il sortir du territoire britannique durant la procédure ? Pour y répondre, le média The Athletic a contacté le tribunal de première instance de Westminster et l’avocat de Partey afin de déterminer si des restrictions de déplacement lui avaient été imposées lors de son procès. Sans réponse. Résultat : à la veille de la première audience, personne ne sait s’il pourra retourner en Espagne pendant son procès. S’il est condamné, le Ghanéen devra certainement purger sa peine sur le territoire du Royaume-Uni, ce qui devrait rendre inconcevable son transfert à Villarreal.

Affaire à suivre.

