Un Guingampais tente l’aventure en MLS

Un Picard dans l’Ohio.

Ce lundi soir, le club de MLS Columbus Crew a officialisé l’arrivée de l’ancien pensionnaire de Ligue 2 Hugo Picard. Le milieu de 22 ans quitte la douceur des Côtes-d’Armor pour découvrir le bruit des sirènes propres aux grandes villes américaines. Selon Ouest-France, le montant du transfert est estimé à 2 millions d’euros, plus bonus.

En avant les US

Dans un message sur les réseaux sociaux, Picard a remercié le club « pour sa confiance, son exigence et sa bienveillance ». « Guingamp, c’est plus qu’un club : une famille, et je suis fier d’en avoir fait partie », ajoute-t-il. Chez cette famille de l’En Avant Guingamp pendant six ans, Picard aura inscrit dix buts et quinze passes décisives. Désormais, il évoluera dans le crew de Columbus pour franchir un cap dans sa jeune carrière.

