Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche

Tout est plus simple pour les nepo babies.

À 22 ans, Federico Redondo va découvrir le football européen. L’international Espoirs argentin a déjà écumé les terrains de son pays, sous le maillot d’Argentinos Juniors, club formateur de son papa, Fernando. Depuis février 2024, le milieu défensif évoluait du côté de l’Inter Miami, aux côtés, notamment, de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba. Los hermanos du Barça lui ont peut-être vanté les mérites du championnat espagnol, puisqu’il a signé, ce jeudi, à Elche, contre 2,45 millions d’euros.

Son père a laissé de très bons souvenirs à l’Espagne. Entre 1990 et 2000, le soyeux « cinco » argentin a fait rêver les amateurs de passes longues précises et de bustes droits. Au CD Tenerife, puis au Real Madrid, il a montré qu’on pouvait exister dans un championnat encore très physique tout en ayant la classe. Deux Ligues des champions, autant de titres en Liga et une Coupe continentale dans la Maison Blanche, rien que ça.

Le week-end du 15 mars prochain, une séquence émotion sera donc à tourner sur la pelouse du Santiago-Bernabéu.

Elche retrouve la Liga, quatre candidats pour le dernier ticket

