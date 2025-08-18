André Silva va tenter de se relancer chez un petit en Liga

Dans la ligne de Mir.

Désireux de se sauver de la relégation et de ne pas se prendre des volées face au Barca et au Real Madrid, Elche a décidé de se pencher vers des attaquants cet été. Et quoi de mieux que de rameuter deux noms qui parlent en Espagne ?

Pas forcément pour les mêmes raisons et pas que des bonnes, notamment pour Rafa Mir, suspecté d’agressions sexuelles sur deux femmes. Le grand Espagnol est prêté par Séville pour un an, mais ne sera pas le seul grantatakan à débarquer dans le sud de l’Espagne.

Post Instagram Voir sur instagram.com

André Silva en renfort

Il aura au total été vendu pour 68 millions d’euros, mais sans véritablement apporter grand-chose, si ce n’est à Francfort. André Silva, parti s’enterrer au Werder Brême la saison dernière, rejoint également le voisin d’Alicante pour un tout petit million d’euros. Une occasion en or pour les deux parties, et notamment pour Silva qui pourrait se relancer cette saison.

Post Instagram Voir sur instagram.com

En espérant qu’ils puissent être enregistrés.

Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche