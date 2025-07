Un international sénégalais débarque à West Ham

London calling.

Ce mardi soir, West Ham a officialisé l’arrivée d’El Hadji Malick Diouf en provenance du Slavia Prague. À 20 ans, le latéral gauche, capable aussi de jouer plus haut, part découvrir la Premier League après avoir été l’un des artisans du titre des Praguois dans le championnat tchèque.

À la suite des départs à l’intersaison de l’ailurophile Kurt Zouma et des anciens Aaron Creswell et Vladimir Coufal, les Hammers recherchaient un nouveau défenseur. L’arrivée de l’international sénégalais ravit donc Graham Potter : « La Premier League sera un défi de taille pour El Hadji, mais je sens qu’il est très enthousiaste et déterminé à avoir un impact positif sur le club. Il est jeune, motivé et ambitieux, et je pense qu’il sera un atout précieux pour le groupe », indique Potter sur le site du club.

Prague to East London 🫡 pic.twitter.com/JpjxwrL9Dx — West Ham United (@WestHam) July 15, 2025

Assez pour être choisi par la baguette de sureau ?

Jean-Clair Todibo définitivement transféré à West Ham