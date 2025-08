Callum Wilson a trouvé sa nouvelle destination

Coventry, Kettering, Tamworth, Bournemouth, Newcastle, et…

West Ham ! Laissé libre par les Magpies après cinq saisons passées au club, Callum Wilson s’est engagé en faveur des Hammers. L’annonce a été officialisée ce samedi soir par son nouvel employeur sur X (anciennement Twitter), où l’attaquant de 33 ans apparait tout sourire.

Habitué de la Premier League et comptant neuf sélections avec les Three Lions, le joueur anglais est tout de même encore valorisé à huit millions d’euros selon Transfermarkt. En 2020, Bournemouth l’avait vendu plus de 22 millions d’euros aux Geordies après l’avoir acheté moins de quatre millions six années plus tôt.

Un soldat, un vrai.

Lucas Paquetá blanchi dans l'affaire des paris