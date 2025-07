Nouvelle chance pour Andrea Pirlo de démontrer qu'il n'est pas une pipe sur un banc

L’appel des pétrodollars.

La légende du football italien Andrea Pirlo franchit un cap dans sa carrière d’entraîneur. Après la Juventus, Karagümrük et la Sampdoria, le nouveau défi de l’ancien milieu italien s’appelle le Dubaï United FC, club de seconde division émirati. Pour l’instant l’Italien n’a jamais entraîné une équipe plus d’une saison. C’est donc l’occasion pour le champion du monde 2006 de faire ses preuves en tant qu’entraîneur et de montrer qu’il est capable de faire monter sa nouvelle équipe en première division, objectif affiché par le club depuis sa fondation en 2022.

Si on lui souhaite évidemment le meilleur et de ne pas oublier la crème solaire, sa nomination offre un relais à Didier Zanetti, le coach français de Dubaï United qui s’occupait simultanément de l’équipe première et de la réserve. Le Marseillais nous avait d’ailleurs un peu spoilé la suite de l’histoire dans l’interview qu’il nous avait accordée : « Les dirigeants ont de l’ambition et on entend dire qu’ils pourraient vouloir recruter un grand nom, donc, on verra. Ils aiment bien les stars ici ! »

C’est dommage, Pirlo loupe de justesse Quincy Promes.

