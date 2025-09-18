S’abonner au mag
Melchie Dumornay prolonge encore avec l'OL Lyonnes

Une nouvelle qui donne le sourire.

Deuxième meilleure buteuse de l’Arkema Première League (16 buts) la saison dernière, Melchie Dumornay prolonge avec OL Lyonnes ! Alors qu’elle avait déjà signé un contrat avec le club rhodanien en mai dernier jusqu’en 2029, l’Haïtienne a décidé d’ajouter encore une saison supplémentaire, soit 2030.

26 buts la saison dernière (TCC)

Arrivée en provenance de Reims la saison dernière, l’attaquante de 22 ans sort d’une saison flamboyante avec l’OL Lyonnes, avec qui elle avait inscrit 26 pions toutes compétitions confondues. Celle qui fait partie de la liste des 30 nommées pour le Ballon d’or 2025 n’est pas la seule à avoir prolongé son bail puisque sa coéquipière Selma Bacha a également signé un contrat jusqu’en 2030.

Histoire d’assurer les arrières.

