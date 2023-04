Medina présente ses excuses à la suite de ses propos concernant Mbappé

On ne peut plus rien dire, de toute façon.

Facundo Medina (23 ans) a présenté ses excuses à la suite de ses propos jugés « menaçants » au sujet de Kylian Mbappé. Avant le face-à-face décisif entre le PSG et le RCL ce samedi, le défenseur argentin avait prévenu que l’attaquant parisien finirait dans une ambulance si ce dernier parvenait à lui échapper. C’est sur son compte Instagram que le Lensois s’est expliqué : « Je voulais clarifier les déclarations que j’ai tenues dans une émission en Argentine : il s’agissait d’un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n’était évidemment pas approprié. Je n’agirai jamais de cette façon avec un collègue, encore moins quelqu’un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnel. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu. »

Son entraîneur Franck Haise a lui réagi aux paroles de son joueur en conférence de presse : « Facundo a fait ce programme de son propre chef. Tous les salariés du club doivent passer par la communication. Il a été rappelé à l’ordre pour le respect des bonnes règles, a informé le technicien. Après, il y a ce qu’on lit. […] Je connais l’homme engagé, mais c’est un super mec. Il n’est pas méchant. Il n’a jamais pris un carton rouge à Lens depuis trois ans. » Son capitaine Seko Fofana a de son côté évoqué le côté un peu direct de son partenaire : « C’est un bon vivant. Il dit des choses qui lui passent par la tête. On est avec lui au quotidien. Il n’a pas la volonté de faire mal à Mbappé. C’est vraiment une blague. Comme avant un combat de boxe où on dit des choses avant la rencontre. Après, on se respecte et on se serre la main. Il est un peu loco (fou), mais c’est un très bon gars. »

On peut quand même préparer une ambulance si Sergio Ramos joue ?

Facundo Medina : « Si Mbappé s’échappe, ils l’emmèneront en ambulance »