Mbappé : « Notre maximum, c’est ça »

Après cette énième élimination précoce en Ligue des champions, le capitaine de soirée est venu faire le bilan du match de ses zouaves en zone mixte : « On est déçus. C’est comme ça, il faut passer à autre chose, essayer de chacun se remettre en question. » Puis il lance les comparatifs : « Quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. En début de saison, lors de la première conférence de presse de Ligue des champions, j’ai dit qu’on allait faire notre maximum. Nous, notre maximum, c’est ça. »

Est-ce l’heure pour lui d’envisager un départ de Paris ? « Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c’est de gagner le championnat et après on verra. »

Ça occupera les médias espagnols un petit bout de temps.

