Un parc immobilier dans leur tête.

Membre du conseil d’administration du Real Madrid, José Manuel Otero s’est confié sur le cas Kylian Mbappé dans le podcast Remontada Blanca. À le croire, le dossier de sa venue en Espagne est plus que jamais d’actualité : « Mbappé a eu, et n’a pas eu, la possibilité de signer au Real Madrid cet été. Pour venir, il aurait dû renoncer à des bonus très élevés, conclus avec le PSG. De plus, il aurait dû y avoir un transfert. La quantité d’argent qu’il aurait fallu débourser pour une année était absurde. Ça n’avait pas de sens de signer Mbappé un an plus tôt, même si le poste de Benzema était vacant. » En bon Madrilène, Otero n’oublie pas non plus de dénigrer l’écurie actuelle de Kyk’s pour mieux vendre la sienne : « J’ai confiance en la venue de Mbappé. Il atteindra la gloire lorsqu’il viendra au Real Madrid. Il gagnera la Ligue des champions un jour. Aujourd’hui, il semble que le PSG est moins puissant qu’avant, qu’ils ont des joueurs un peu moins forts. À Madrid, ça te garantit une sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J’ai confiance en sa venue quand il sera libre. Mbappé est né pour jouer au Real Madrid. »

Avec deux faux bonds consécutifs aux Madrilènes, Mbappé pourrait ne pas être en odeur de sainteté aux yeux du président Florentino Perez. Mais pour Otero, pas de quoi se faire de mauvais sang : « Les relations entre Mbappé et Florentino n’ont jamais été mauvaises. Florentino ne l’a pas mal pris. Il a compris la réaction du joueur. […] C’était surtout les supporters qui se sont sentis trahis. Le Real a toujours laissé la porte ouverte. Zidane est venu à 29 ans. Mbappé va venir à 25 ans environ. Ça lui donne plusieurs années avec nous. »

S’il leur fait encore faux bond, on pourra parler de manque de respect générationnel.

Retraite pour Eden Hazard