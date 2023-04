Mazraoui en colère contre le Bayern

Le FC Hollywood est définitivement revenu !

Après le licenciement de Julian Naglesmann, la bagarre Sané-Mané, l’élimination en Ligue des champions et la probable mise à la porte d’Oliver Kahn, c’est au tour de Noussaïr Mazraoui de faire le show en Bavière. Arrivé libre l’été dernier après l’expiration de son contrat avec l’Ajax, le latéral marocain, qui n’a disputé que 23% des minutes du Bayern Munich en championnat cette saison, s’est en effet plaint de son temps de jeu : «Je suis déçu de ma situation. J’étais titulaire ici avant la Coupe du monde, mais depuis, et malgré ma bonne forme, je n’ai plus de temps de jeu. Je ne suis même pas le deuxième ou troisième choix », a-t-il déclaré dans un entretien paru ce jeudi dans le journal allemand Abendzeitung.

Dans les plans de Nagelsmann en début de saison, Mazraoui a vu sa saison s’interrompre par une complication liée au Covid durant la Coupe du monde. Or, depuis la nomination de Thomas Tuchel sur le banc bavarois début avril, le défenseur de 25 ans a disparu des radars (seulement deux minutes de jeu). Josip Stanišić lui est ainsi préféré, en doublure de Benjamin Pavard. « C’est trop tôt pour parler de mon avenir, mais la situation n’est pas bonne », a-t-il conclu, alors que son contrat en Bavière court jusqu’en 2026.

Quand tu es relégué dans la hiérarchie par deux défenseurs centraux de formation, ce n’est jamais vraiment bon signe.

