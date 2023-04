En terrain Mané

Il est de retour, et ce n’est pas franchement une bonne nouvelle pour son adversaire du jour. Après avoir été sanctionné d’un match et d’une amende record de 300 000 euros (du jamais vu, dans l’histoire du Bayern Munich) pour un geste de violence envers son partenaire Leroy Sané à la mi-temps du quart de finale aller de Ligue des champions, Sadio Mané s’apprête à retrouver la pelouse de l’Allianz Arena à l’occasion de la seconde manche contre Manchester City.

⚡️ Leroy Sané aurait tenu des propos racistes à l'égard de Sadio Mané après la défaite du Bayern Munich face à Manchester City mardi dernier ce qui aurait mis hors de lui Sadio Mané. https://t.co/LS5vLR41oq — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2023

Or, ce dernier représente une victime habituel pour le Sénégalais : en l’espace de vingt confrontations disputées face aux Citizens, l’ancien de Liverpool a inscrit dix buts (seul Crystal Palace en a encaissé davantage, à savoir treize) et réalisé deux passes décisives. De quoi trouver quelques motifs d’espoir, pour un club qui dispose d’un gros retard à rattraper en raison de sa large défaite en Angleterre (3-0) et pour un homme qui se cherche au bout d’une saison compliquée.

Baston, blessure et buts

Acheté aux Reds durant l’été 2023 en échange de 32 millions d’euros avec un énorme statut à assumer et un salaire à sa hauteur (vingt millions annuels, environ), Sadio Mané est en effet loin d’avoir fait l’unanimité. Sûrement fatigué au regard de son immense exercice 2021-2022 (avec une Coupe d’Afrique des nations remporté, notamment) et gravement blessé au péroné droit, un pépin physique qui l’a privé de Coupe du monde, l’ex-Messin s’est récemment distingué par son comportement extra-sportif. « C’était too much, contraire au code de conduite au sein de l’équipe et du Bayern Munich, a ainsi déclaré Thomas Tuchel face aux médias pour justifier les punitions décidées à son encontre, sans pour autant blâmer son joueur. Il y a eu des excuses qui sont totalement dignes de foi, il n’y a aucune raison d’en douter et il était important pour moi qu’il reste avec nous à l’entraînement. »

En revanche, les prestations de l’attaquant de 31 ans font quant à elle justement douter. Considérées comme décevantes, les performances du deuxième au Ballon d’Or 2022 sont même pointées du doigt par bon nombre de supporters. Evoluant souvent au poste d’avant-centre (et même systématiquement avec Tuchel, sous qui il n’a pas encore sorti de geste décisif) ou parfois d’ailier gauche (avec Julian Nagelsmann, viré depuis), le meilleur footballeur africain 2019 ne brille pas par ses statistiques : six pions et quatre assists en Bundesliga, trois et une en C1, moins de 80% de passes réussies… « J’ai passé huit belles années, en Angleterre. Maintenant, je me trouve dans un autre pays et tout change. Les personnes, l’entraînement… Il faut s’adapter, je le savais et ce n’est pas une surprise, disait déjà le principal intéressé en octobre au site de l’UEFA, comme pour anticiper. C’est une nouvelle équipe, une nouvelle ville. Tout est nouveau pour moi, ce n’est pas évident. »

De mauvaises stats, vraiment ?

Reste que condamner de manière définitive Sadio Mané, dont l’expérience des grands moments et la réussite dans les gros rendez-vous ne sont plus à prouver, serait une erreur. Car si certains chiffres ne plaident pas en sa faveur, d’autres parlent pour lui. Avec leur recrue, les Bavarois gagnent par exemple 2,3 points par match de championnat en moyenne contre 2,1 sans et marquent 3,15 caramels contre 2,78. Sans parler de la science du jeu du Monsieur sans ballon, occasionnant des situations offensives qui ne peuvent être calculées, ou de son curriculum vitae qui ne sera pas de trop pour tenter de renverser les Sky Blues.

🗣️ “He’s back in the team, he’s a great professional.” Benjamin Pavard says the Bayern Munich team have already welcomed Sadio Mané back to the team. pic.twitter.com/CCxWbIbKNJ — Football Daily (@footballdaily) April 18, 2023

Tuchel en a parfaitement conscience (malgré les rumeurs circulant sur une rupture avec l’entraîneur, et avec le vestiaire), en témoignent les propos du technicien : « Nous avons mis les choses au clair, je suis le premier avocat et le premier défenseur de Sadio. Je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau et il a toute ma confiance, même après l’erreur qu’il a commise. Tout le monde fait des erreurs, il s’est excusé de manière exemplaire et la perfection n’existe pas. La confiance, la légèreté et l’adaptation à un nouvel environnement sont encore nécessaires. La facilité de ne pas avoir à réfléchir lui manque un peu et c’est pourquoi on a l’impression qu’il a parfois un peu de retard ici ou là, mais c’est à nous de lui faire retrouver sa force d’antan. » Titulaire ou remplaçant, direction le terrain, Mané.

