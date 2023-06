Maxime Bernauer justifie son choix de signer au Dinamo Zagreb

Les loyers à Paris et à Zagreb ne sont pas tout à fait les mêmes.

Il y a dix jours, Maxime Bernauer annonçait son choix de rejoindre le Dinamo Zagreb, et donc de quitter le Paris FC après deux saisons en Ligue 2. Une décision de s’en aller pour un championnat peu exposé que certains n’ont pas forcément comprise. « C’est une top opportunité par rapport à mon profil, au moment de ma carrière, à mon âge, pour pouvoir continuer à apprendre et progresser, et pour pouvoir être mis en valeur à travers le collectif. Plus de garanties sportives qu’un club jouant le maintien en L1, je pense», a répondu ce samedi sur Twitter celui qui aimerait « bien prendre des cours d’éloquence », mettant également en avant le palmarès de son nouveau club.

Je respecte l’avis de chacun. Pour ma part, le Dinamo a été 18 fois champion sur les 20 dernières années, régulièrement en champions league, ou coupe d’Europe. Pays de foot, équipe dominatrice, de possession, joueuse, mentalité de champion avec des tops joueurs & internationaux. https://t.co/Ikm7UO2YMJ — Maxime Bernauer (@Maxime_Bernauer) June 16, 2023

Ça va lui faire bizarre de gagner quasi tous ses matchs.

