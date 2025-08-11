S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Mario Balotelli continue de rêver du Real Madrid

TA
Mario Balotelli continue de rêver du Real Madrid

Super Mario est dans un autre monde.

Un an après avoir quitté le Genoa, à 34 piges et sans club, Mario Balotelli rêve encore (trop) en grand. Dans une interview donnée (en 2025, qu’on s’entende bien) à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant italien a affirmé vouloir « jouer pour le Real Madrid ». Rien que ça.

Plus réaliste (un peu), l’ancien bad boy de la Nazionale explique vouloir jouer « encore deux ou trois ans » sur les pelouses avant de rejoindre son frère Enock… en amateurs, du côté de Vado. « Je lui ai promis que je finirais ma carrière avec lui, » explique-t-il. Mais lorsque l’on lui demande où il jouera la saison prochaine, il esquive : « J’aimerais répondre, mais je ne peux pas. » Avant de répéter son rêve madrilène. Plus terre à terre, il ajoute : « Je cherche un club qui me fasse confiance. Je suis bien, prêt à jouer. »

Au menu : muay thaï et regrets en sélection

En attendant, Super Mario s’occupe autrement avec du muay thaï au programme. « En Angleterre, j’ai rencontré un ami qui pratique la boxe thaïlandaise. En juin, j’ai passé près d’un mois là-bas, en vacances, à m’entraîner avec le champion du monde Rodtang (Jitmuangnon). C’est un sport difficile, mais ça me fait du bien. »

L’ex-international aux 14 buts 36 sélections avec l’Italie a aussi glissé quelques regrets au sujet de sa carrière internationale : « En général, j’aurais pu m’investir davantage. Je regrette la sélection. Si j’avais eu plus d’occasions, j’aurais peut-être pu me rapprocher de Riva (meilleur buteur de la sélection avec 35 buts en 42 capes, NDLR). Certains ne voulaient pas de moi en bleu… Mais c’est du passé. » 

Bon à rappeler qu’il est l’un des plus gros talents gâchés du XXIe siècle.

Il s'appelait Suleiman Al-Obeid

TA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
137
18

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine