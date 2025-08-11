Mario Balotelli continue de rêver du Real Madrid

Super Mario est dans un autre monde.

Un an après avoir quitté le Genoa, à 34 piges et sans club, Mario Balotelli rêve encore (trop) en grand. Dans une interview donnée (en 2025, qu’on s’entende bien) à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant italien a affirmé vouloir « jouer pour le Real Madrid ». Rien que ça.

Plus réaliste (un peu), l’ancien bad boy de la Nazionale explique vouloir jouer « encore deux ou trois ans » sur les pelouses avant de rejoindre son frère Enock… en amateurs, du côté de Vado. « Je lui ai promis que je finirais ma carrière avec lui, » explique-t-il. Mais lorsque l’on lui demande où il jouera la saison prochaine, il esquive : « J’aimerais répondre, mais je ne peux pas. » Avant de répéter son rêve madrilène. Plus terre à terre, il ajoute : « Je cherche un club qui me fasse confiance. Je suis bien, prêt à jouer. »

Au menu : muay thaï et regrets en sélection

En attendant, Super Mario s’occupe autrement avec du muay thaï au programme. « En Angleterre, j’ai rencontré un ami qui pratique la boxe thaïlandaise. En juin, j’ai passé près d’un mois là-bas, en vacances, à m’entraîner avec le champion du monde Rodtang (Jitmuangnon). C’est un sport difficile, mais ça me fait du bien. »

L’ex-international aux 14 buts 36 sélections avec l’Italie a aussi glissé quelques regrets au sujet de sa carrière internationale : « En général, j’aurais pu m’investir davantage. Je regrette la sélection. Si j’avais eu plus d’occasions, j’aurais peut-être pu me rapprocher de Riva (meilleur buteur de la sélection avec 35 buts en 42 capes, NDLR). Certains ne voulaient pas de moi en bleu… Mais c’est du passé. »

Bon à rappeler qu’il est l’un des plus gros talents gâchés du XXIe siècle.

