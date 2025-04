Marie Barsacq répond à l’ANS à propos des fouilles abusives

Le message est passé.

Alors que l’Association Nationale des Supporters (ANS) a menacé de traduire l’État devant la justice à la suite de la réunion de l’Instance Nationale du supportérisme pour un supposé manque de considération des fouilles abusives, notamment dénoncées par les supporters lensoises lors du derby du Nord, de la part de la Ministre des Sports, Marie Barsacq. La principale intéressée a tenu à répondre à l’ANS :

« Ce matin, Marie Barsacq, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative a réuni en plénière l’Instance Nationale du Supportérisme (INS) regroupant les représentants des ligues professionnelles, d’associations sportives, d’associations de supporters et des pouvoirs publics. À son initiative, et dès son propos introductif, le sujet des palpations et fouilles abusives a été évoqué à cette occasion. La ministre a été particulièrement sensible aux témoignages de femmes victimes de palpations abusives à l’occasion de manifestations sportives. Elle a rappelé au nom du Gouvernement que ces actes comme toutes les violences sexistes et sexuelles doivent être condamnés et sanctionnés avec fermeté. Elle a appelé à une mobilisation collective pour que ces actes cessent et elle a exprimé sa volonté qu’un travail soit mené pour mieux prévenir, dénoncer et sanctionner toutes les violences sexuelles, notamment à l’occasion des palpations et des fouilles.

La ministre regrette vivement que l’Association nationale des supporters lui prête des propos qu’elle n’a jamais tenus. Elle a explicitement indiqué que rien ne justifie les palpations et fouilles abusives et les violences sexuelles dans les stades et aux abords. Elle n’a jamais justifié en aucune façon ni des palpations et fouilles abusives ni aucune forme d’agression sexuelle. Elle a apporté une condamnation claire et ferme de ces actes graves. Elle a évoqué la nécessité d’un référentiel partagé et d’améliorations concrètes, notamment en matière de formation des agents de sécurité privée. Elle a exprimé une proposition pour l’avenir, en proposant qu’un groupe de travail soit formé dès les prochaines semaines pour améliorer et sécuriser les conditions d’accès des femmes aux stades, en travaillant sur les palpations et les fouilles mais aussi les sanitaires, la lutte contre les chants discriminatoires, etc. Ce sujet, comme celui de la place des femmes dans le sport en général, est une priorité majeure de son action. Pour la troisième fois en 2025, elle réunira une nouvelle session plénière de l’INS dès le mois de juillet afin que les propositions concrètes élaborées par ce groupe de travail soient examinées. Elle demeure convaincue que l’INS est un cadre de dialogue important pour une mobilisation collective en faveur de tous les supporters, notamment les femmes. »

Rendez-vous donc en juillet.

