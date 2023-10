Marcus Thuram : « En très peu de mois, j’ai tellement progressé à l’Inter »

La nouvelle tête d’ampoule de Clairefontaine.

À l’heure de retrouver l’équipe de France, Marcus Thuram a pris le temps de se confier à L’Équipe sur ses premiers mois à l’Inter Milan, qu’il a rejointe cet été, et où il s’éclate comme à l’école : « En très peu de mois, j’ai tellement progressé à l’Inter. Chaque séance, chaque match, chaque discussion avec le coach, mes coéquipiers, j’apprends de nouvelles choses. Savoir qu’il me reste presque un monde à découvrir, à apprendre, c’est très excitant. »

Du genre à penser son football, le rejeton du champion du monde 1998 s’épanouit dans sa nouvelle vie dans la Botte : « L’Italie m’apprend à être spécifique au poste. Ça va vraiment me permettre de me fixer à ce poste axial. Après, cela m’apporte d’autres choses : en Italie, on me demande d’être beaucoup en pivot pour les coéquipiers, de servir de relais pour les milieux, d’attaquer la profondeur. » Des qualités qui dessinent le profil d’un nouveau prétendant à la pointe de l’attaque tricolore, ce que vise à terme le Français : « C’est ça aussi qui me fait me lever le matin. C’est l’essence de mon travail de réussir à devenir un jour titulaire. »

Patience : Olivier Giroud n’en a plus que pour 5 ans.

