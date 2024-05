Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ IS-Selongey vs Ruffey Sainte-Marie FC

Une action des extrêmes : un des pires corners de l’histoire du football repris de la plus belle des manières par le numéro 3 de Ruffey Sainte-Marie. Sa superbe aile de pigeon laisse le gardien selongéen de marbre, tout comme les deux spectateurs qui s’appuient sur les barrières. Heureusement qu’une supportrice célèbre ce golazo comme il se doit depuis les tribunes.

2/ US Seboncourt vs FC Hannapes

Tout dans cette action du numéro 14 de Seboncourt rappelle Thierry Henry, du sublime contrôle orienté qui semble être aidé de la main à la finition chirurgicale dans le petit filet opposé. « Ça joue », dit l’arbitre, mais les joueurs d’Hannapes n’ont vraiment pas l’air d’accord. On installe tout juste la VAR en Ligue 2, alors un jour peut-être en division départementale ?

3/ FC Saint-Germain Montbron vs US de Bouex

Sacrée inspiration de l’attaquant saint-germanois, qui lobe le gardien trop avancé d’une reprise de volée bien sentie. On notera tout de même l’intervention douteuse du défenseur bouëxois, qui passe complètement au travers. « Muscle ton jeu », comme dirait l’autre.

4/ ASSA Pays du Dropt vs GJ Périgord Sud

On reste dans le Sud-ouest et dans les lobs avec une belle dinguerie proposée par le défenseur périgourdin. On ne sait pas vraiment ce qui lui est passé par la tête, mais ça donne un but magnifique qu’il pourra raconter à ses petits-enfants. Le gardien de Pays du Dropt, lui, va vite vouloir l’oublier.

5/ AS Toulouse Lardenne vs AS Cannes

Eh oui, même un club vainqueur de la Coupe de France peut apparaître dans nos best of du foot amateur. L’AS Cannes a-t-il trouvé son nouveau Zinédine Zidane ? Ce qui est sûr, c’est que Zizou lui-même ne renierait pas l’incroyable demi-volée de ce gamin, permise grâce au mauvais dégagement de la défense toulousaine.