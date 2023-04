Un nouvel acteur entre en jeu en Ligue 2.

L’assistance vidéo à l’arbitrage intégrera le championnat de France de deuxième division lors de la saison 2024-2025. C’est ce qu’a annoncé Stéphane Lannoy, ancien arbitre au niveau international et aujourd’hui directeur technique en charge de l’arbitrage professionnel, dans l’émission Maxi Ligue 2 sur BeIn Sports : « Il y a un cahier des charges à respecter et il nous faut former suffisamment d’arbitres aux besoins, et de la Ligue 1 et donc de la Ligue 2. Mais l’objet est la mise en place de l’assistance vidéo à l’arbitrage en Ligue 2 pour la saison 2024-2025. Ça nous laisse une année complète pour former de nouveaux arbitres assistants vidéo. »

⚽️ #MaxiLigue2 🚨 Stéphane Lannoy, DT en charge de l'arbitrage professionnel, annonce l'arrivée de la VAR en Ligue 2 pour la saison 2024/2025 ! pic.twitter.com/jRmhgqh4B9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 17, 2023

Cette décision fait suite à une récente réunion entre la direction de l’arbitrage et la Ligue de football professionnel à laquelle Stéphane Lannoy a lui-même assisté. Après le match Metz-Bordeaux de samedi dernier (3-0) où l’arbitre, Gaël Angoula, était équipé d’un micro, l’antichambre de la Ligue 1 connaît une seconde révolution.

Pour rappel, la VAR est utilisable en Ligue 1 depuis la saison 2018-2019.

De Laurentiis et les ultras du Napoli : le bruit du silence