Florentino Pérez à Paris pour l’anniversaire de la FIFA… et Mbappé ?

À quelques heures près, il a manqué le repas d’adieu de Kylian Mbappé.

Florentino Pérez est arrivé à Paris ce mardi 21 mai à l’occasion des 120 ans de la FIFA. L’homme d’affaires madrilène a fait le déplacement dans la capitale française en tant que président du Real Madrid et représentant de l’Espagne, l’une des fédérations fondatrices de la FIFA. Mais au-delà de cette célébration, on sait d’ores et déjà que le nom de Kylian Mbappé sera sur toutes les lèvres. Selon toute vraisemblance, l’attaquant tricolore s’apprête à rejoindre le Real Madrid mais son sort n’est pas encore fixé quant à sa présence ou non aux Jeux olympiques (26 juillet – 11 août).

Florentino Pérez, dentro del Eliseo, charlando con Gianni Infantino, antes del aniversario de la FIFA. @diarioas pic.twitter.com/sEpZDLDBx6 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 21, 2024

Emmanuel Macron, lui aussi de la partie, pourra profiter de l’occasion pour faire le forcing pour voir le Kyks dans l’équipe de Thierry Henry. Selon le média espagnol AS, le président de la République compte bien discuter avec Florentino Pérez pour le convaincre de changer d’avis et laisser son futur joueur disputer le tournoi olympique. Depuis quelques mois, le joueur ne clame plus autant sa volonté de participer aux Jeux, alors son envie n’est peut-être plus aussi forte.

Avant de le savoir, on attend désormais la fin du suspense insoutenable autour de ce transfert.