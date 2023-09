Marcelino : « Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs »

Petit Marcel sur un siège éjectable ?

Après le nul sans relief de ses troupes face à Toulouse, Marcelino a dû encaisser une première bronca du Vélodrome. Interrogé sur le sujet après la rencontre, l’Espagnol a joué la carte de la compréhension : « On a un public extraordinaire, qui nous a soutenus tout du long. Ensuite, ils ont exprimé leurs sentiments. Mais on veut tous gagner, et je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont tout donné. » Une fois la pommade passée, Petit Marcel a esquissé quelques pistes de solutions : « On peut être bien meilleurs dans le dernier tiers du terrain, mais on a frappé trois poteaux, et les détails ne tournent pas en notre faveur. Bien sûr, le jeu pourrait être meilleur et avec plus de continuité. Mais je répète que les joueurs ont tout donné et que c’est le bon chemin. On va s’améliorer et je suis sûr que les supporters seront heureux de leur équipe. »

Il le faudra, avec un calendrier qui va vite se corser dans les prochains jours, entre le déplacement à Amsterdam suivi de celui au Parc des Princes, pour commencer : « L’Ajax, le PSG et Monaco, ce sont des matchs très difficiles. Mais je pense qu’on sera compétitifs. On est en phase d’apprentissage, on doit s’améliorer tactiquement et techniquement. L’attitude des joueurs est très positive. On va à Amsterdam avec l’espoir de gagner, puis on pensera à Paris et on ira à Monaco avec la même ambition. » Pas aveugle, Marcelino a toutefois reconnu que l’inquiétude planait au-dessus de son groupe : « Cela m’occupe. Ça me pousse à chercher des solutions par le travail. […] On doit plus jouer en équipe, mais ce qui me préoccupe le plus, c’est les difficultés à marquer. On voudrait plus, moi le premier, plus de continuité dans le jeu, plus de continuité offensive et dans le rythme… C’est la réalité, on ne peut pas l’occulter. »

Choisir ses mots, c’est bien, mais il faut maintenant soigner les maux.

