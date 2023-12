Marcelinho Carioca, ancien de l’AC Ajaccio, kidnappé puis libéré au Brésil

Surpris dans les rues de São Paulo au bras d’une femme mariée ce dimanche, Marcelinho Carioca (4 sélections avec le Brésil entre 1998 et 2001) a été kidnappé pendant un jour avant d’être retrouvé dans le quartier d’Itaquaquecetuba, ce mardi. À 52 ans, l’ancien milieu offensif de l’AC Ajaccio durant la saison 2004-2005 aurait été reconnu par le mari de sa compagne d’un soir, selon ses propres dires, provenant d’une conférence de presse caractéristique du Brésil. Aidé par (au moins) un ami pour commettre son méfait, l’homme en question aurait agi à la sortie d’un concert.

Coletiva de Marcelinho Carioca sobre o sequestro pic.twitter.com/tv1HOcEps4 — RoziSNews (@RoziSNews) December 18, 2023

La victime a été libérée en plein jour et en pleine rue, en échange d’une grosse somme d’argent transférée par virement bancaire. L’enquête de la police locale est en cours et d’autres suspects, un homme et une femme, ont également été interpellés et interrogés.

