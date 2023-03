Manfred Schaefer, légende du football australien, est décédé

Le football australien est en deuil.

Manfred Schaefer est décédé à l’âge de 80 ans. Avec 49 sélections en sélection australienne et une participation à la Coupe du monde 1974, la toute première des Socceroos, Schaefer était considéré comme un pionnier du football en Australie. Celui qui évoluait en position de défenseur central, commencera les trois matchs des phases de poules où son équipe ne décrochera qu’un point, face au Chili (0-0). Il avait mis de côté son activité de laitier pour participer à ce Mondial en Allemagne de l’Ouest.

Un vrai symbole pour un homme qui avait quitté l’Allemagne de l’Est pour rejoindre les terres australiennes à l’âge de 10 ans, soit en 1953. Il ne connaîtra que deux clubs, tous deux australiens, en quinze ans de carrière. À la suite de sa carrière de joueur, il entraînera huit clubs de son pays d’adoption et sera intronisé au Football Australia Hall of Fame pour son immense carrière de joueur en 1999. Pour lui rendre hommage, les joueurs de la sélection australienne ont porté un brassard pour le match contre l’Équateur, où une minute de silence a été observée. Le président de la fédération du football australien, Chris Nikou, a réagi via un communiqué.

Football Australia sends its condolences to the Schaefer family, those closest to Manfred, and everyone he impacted through football over the years.

