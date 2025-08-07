S’abonner au mag

Manchester United pourrait passer à l’action pour Carlos Baleba

Il le rend tous Baleba.

80 millions pour Mbeumo et Šeško, 75 pour Matheus Cunha, Manchester United persiste à acheter de manière raisonnée à des prix raisonnables. Et ce n’est pas fini ! Selon L’Équipe et The Athletic, les Red Devils pourraient passer à l’action pour un des meilleurs milieux de Premier League, Carlos Baleba. Il y a quelques mois, un certain Pep avait tenté de d’attirer le Camerounais de 21 ans à City. Mais les 120 millions demandés par Brighton ont dû le refroidir et l’Espagnol n’était pas passé à l’action.

Le joueur africain le plus cher de l’histoire ?

Les Seagulls ont déjà prouvé qu’ils savaient vendre et d’autant plus les milieux défensifs avec Moises Caicedo (116 millions). Mais Rúben Amorim souhaiterait faire du Baleba sa figure de proue du milieu de terrain et le joueur africain le plus cher de l’histoire. Tout en rendant une fière chandelle à Lille, qui pourrait glaner jusqu’à 18 millions avec ce transfert.

Big bisous à Manchester alors.

Šeško, la dernière pièce du puzzle d'Amorim ?

