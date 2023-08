Manchester United fonce sur Benjamin Pavard

Vers une charnière Varane – Pavard ?

Récemment détrôné par Joško Gvardiol, Harry Maguire n’est plus le défenseur le plus cher de la planète. L’international anglais n’a donc plus grand chose à faire à Manchester United. Selon les informations de Sky Sports, il devrait s’engager avec West Ham dans les jours à venir. Loin d’être pris de court, les Red Devils auraient déjà ciblé son remplaçant idéal, en la personne de Benjamin Pavard.

D’après L’Équipe, Erik ten Hag a fait du Français son choix premier lors de ce mercato estival. Il se trouve dans une liste où figure notamment son compatriote Jean-Clair Todibo. Fort de sa polyvalence entre la défense centrale et le côté droit, le champion du monde 2018 pourrait combler deux postes relativement délicats pour Manchester United. Selon le quotidien français, le club britannique doit envoyer une première proposition au Bayern alors qu’un accord peut être trouvé entre 30 et 35 millions d’euros. À 27 ans, le joueur passé par Lille et Stuttgart n’a pas prolongé avec les Bavarois alors que son contrat court jusqu’en juin 2024.

Il en a sûrement marre de gagner des titres.

