Manchester United assure l'essentiel à Burnley

Burnley 0-1 Manchester United

But : Fernandes (45e) pour les Red Devils

Un éclair, et puis c’est tout.

Au terme d’une partie tout bonnement ennuyeuse, Manchester United a assuré le minimum syndical ce samedi face à Burnley sur la pelouse de Turf Moor (0-1). Les gars de Kompany entrent fort dans leur match en fichant deux grosses frayeurs à United : sur un centre, Zeki Amdouni place un puissant coup de casque, stoppé de justesse par André Onana (10e), puis l’attaquant suisse trouve ensuite le poteau sur une frappe du gauche (17e). Les Red Devils s’en sortent bien, sont par moments apathiques, et se réveillent grâce à Jonny Evans, qui s’élève plus haut que tout le monde sur un corner, mais son pion est refusé dans la foulée pour une position de hors-jeu de Rasmus Højlund (27e). Mais en fin de période, Bruno Fernandes délivre les siens d’une délicieuse reprise de volée venue de la droite en première intention (0-1, 45e).

Après l’entracte, les Clarets se découvrent un peu plus et laissent par conséquent beaucoup d’espaces derrière. Mais United n’en profite pas, Højlund et Marcus Rashford vivent une soirée compliquée, et l’absence de Christian Eriksen se fait ressentir, tant la formation de Ten Hag manque de liant entre le milieu et l’attaque. En face, Kompany lance toutes ses forces offensives dans la bataille, en vain. Dans le temps additionnel, Fernandes tente une reprise acrobatique, finalement arrêtée par James Trafford (90e+3).

Ce n’était vraiment pas beau, mais les Red Devils, qui grimpent à la huitième place, vont s’en contenter. Burnley est lanterne rouge.

Burnley (4-2-3-1) : Trafford – Roberts, Al-Dakhil, Beyer, Taylor – Cullen, Brownhill (Benson, 86e) – Guðmundsson (Trésor, 20e), Ramsey (Berge, 73e), Koleosho (Bruun Larsen, 73e) – Amdouni (Rodriguez, 73e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Manchester United (4-3-1-2) : Onana – Dalot, Lindelöf, Evans (Amrabat, 89e), Reguilón (Varane, 79e) – McTominay, Casemiro, Mejbri – Fernandes – Højlund, Rashford. Entraîneur : Erik ten Hag.

Le Bayern froisse Manchester United