Manchester City terrasse Burnley

Manchester City 6-0 Burnley

Buts : Haaland (32e, 35e et 59e), Alvarez (62e, 73e), Palmer (68e).

Manchester City s’offre le Kompanyco.

Quatre jours après son équarrissage face au RB Leipzig en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (7-0), Manchester City retrouvait le football anglais ce samedi. Opposés au Burnley de Vincent Kompany, en quarts de finale de FA Cup, les Skyblues ont remis ça (6-0). Profitant, une fois n’est pas coutume, d’un Erling Haaland des grands soirs.

Pourtant, le début de match ne laissait pas présager un tel écart au tableau d’affichage. Le leader du Championship qui restait sur une série de dix-huit matchs sans défaite aborde la rencontre avec ambition et se crée les premières situations, par Tella (18e minute), puis Zaroury (19e). Mais une poignée de minutes plus tard, Haaland reproduit ce qu’il a fait cette semaine en coupe d’Europe, à savoir briser les espoirs adverses. Bien servi à deux reprises par Alvarez (1-0, 32e), puis Foden (2-0, 35e), le Norvégien, clinique devant les cages, donne un avantage de deux buts à son équipe. Et même quand ses coéquipiers ne parviennent pas à le trouver sur une passe, Haaland aimante les ballons. Après une frappe de Foden sur le poteau, le cuir atterrit dans les pieds du buteur en série qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but pour inscrire un triplé (3-0, 59e). À 3-0, les Clarets ne sont pas au bout de leur peine. Julian Alvarez profite de l’offrande de Kevin De Bruyne pour marquer le quatrième but de son équipe (4-0, 62e), puis le jeune Palmer entré en jeu un peu plus tôt apporte sa pierre à un édifice déjà bien bâti (5-0, 68e). Quelques minutes plus tard, Alvarez porte l’estocade en signant son deuxième doublé sous le maillot bleu ciel (6-0, 73e).

Manchester City sera donc bien au rendez-vous des demi-finales de la FA Cup pour la cinquième saison consécutive. Les joueurs de Guardiola boucle dans le même temps une semaine à quatorze buts dont neuf ont été l’œuvre du cyborg Haaland.

Manchester City (4-3-3) : Ortega, Walker, Laporte, Dias (Akanji, 63e), Lewis (Phillips, 66e), Rodri (Gomez, 66e) , Foden, De Bruyne (c) (Grealish, 89e), Mahrez, Alvarez, Haaland (Palmer, 63e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Burnley (4-2-3-1) : Peacock-Farrel, Roberts, Al Dakhil, Beyer, Maatsen (Taylor, 77e), Cullen (c), Gudmundsson (Cork, 46e), Vitinho (Bastien, 77e), Tella (Obafemi, 64e), Zaroury, Foster (Barnes, 46e). Entraîneur : Vincent Kompany.

