Mamadou Sakho mis à pied par Montpellier

Il ne pouvait en être autrement.

Selon les informations de L’Équipe, l’aventure entre Mamadou Sakho et Montpellier s’apprête à prendre fin. En délicatesse sportive avec seulement six minutes disputées cette saison, l’ancien Parisien est depuis hier soir dans la tourmente. Comme révélé par le quotidien, le défenseur en serait venu aux mains avec son entraîneur Michel Der Zakarian à la suite d’une brouille lors de l’entraînement. Une situation extrêmement rare qui aurait amené à un point de non-retour, puisque l’ancienne force tranquille du PSG va être convoquée pour un entretien préalable à son licenciement, pas avant la semaine prochaine selon les dernières informations, après avoir été mise à pied à titre conservatoire mercredi matin.

Malgré son temps de jeu plus que limité ces derniers mois, l’attitude du défenseur était louée de tous au club. Ce qui a vite été balayé par cet épisode, suivi d’un tag insultant envers le joueur et sa famille à l’entrée du centre d’entraînement. À huit mois de la fin de son contrat, Mamadou Sakho va donc se retrouver sans club, mais avec une belle casserole à traîner.

Et si le PSG le relançait pour compléter son secteur défensif et boucler la boucle avec le plus jeune capitaine de son histoire ?

