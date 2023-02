Malgré son recours, Dani Alves reste en prison

Le tribunal de grande instance de Barcelone a décidé, ce mardi, de maintenir Dani Alves en détention sans caution, selon l’agence de presse espagnole EFE. Les magistrats de la troisième section de la cour d’appel de Barcelone ont ainsi rejeté le recours du joueur brésilien contre l’ordonnance d’emprisonnement du juge d’instruction qui l’a envoyé en prison le 20 janvier pour une accusation de viol.

#ÚLTIMAHORA | La Audiencia de Barcelona mantiene a Dani Alves en prisión preventiva y sin fianza. pic.twitter.com/aIS9jg7z0n — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 21, 2023

La défense de l’ancien joueur du Barça, représentée par son avocat Cristóbal Martell, a souligné qu’Alves « est toujours aussi innocent » et qu’il l’était avant que le tribunal ne décide de le maintenir en prison. Son représentant a insisté sur le fait qu’il n’a pas et n’a jamais eu l’intention de quitter l’Espagne et d’échapper à l’action de la justice. Par ailleurs, le média catalan Ara annonce ce mardi que Dani Alves se serait placé en position de victime lors de sa dernière prise de parole il y a un mois. « Elle est venue directement vers moi. Je n’ai pas touché cette fille », aurait-il déclaré lors d’une audience. L’ancien Barcelonais aurait expliqué que la jeune femme se serait jetée sur lui et lui aurait fait une fellation à laquelle il n’aurait pas donné son consentement.

En cas de condamnation, Alves encourt une peine pouvant aller jusqu’à douze ans de prison.