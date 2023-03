Malgré le tollé Lineker, le boss de la BBC ne démissionnera pas

Mess of the Day.

De l’autre côté de la Manche, la suspension de Gary Lineker est un sujet explosif. Présentateur phare de la mythique émission Match of the Day sur la BBC, l’ancien joueur des Spurs a été écarté par son employeur vendredi, pour avoir comparé les éléments de langage du gouvernement britannique sur la question des réfugiés à ceux de l’Allemagne dans les années 1930. Depuis, cette décision a provoqué un tollé en Grande-Bretagne, et même perturbé l’antenne, puisque pour la première fois depuis le début de MOTD en 1964, l’émission a été raccourcie à 20 minutes, sans présentateur, sans consultants.

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

D’autres programmes, comme Football Focus et Final Score ont également subi des perturbations. « Tout le monde souhaite régler la situation dans le calme », a commenté ce samedi Tim Davie, le directeur général de la chaîne, qui, malgré les critiques, a assuré qu’il ne pensait « absolument pas » à démissionner. Il a même entrouvert la porte à un retour de la star, sans en expliquer les conditions : « Pour être clair, la réussite à mes yeux serait que Gary revienne à l’antenne et qu’ensemble nous offrions au public une couverture sportive internationale. »

Pas sûr que Lineker accepte de revenir si facilement.

