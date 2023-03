Gary Lineker suspendu par la BBC, après ses propos polémiques contre le gouvernement anglais

Le monde du foot est apolitique, épisode 82989281.

Ce vendredi, la BBC a annoncé la mise en retrait jusqu’à nouvel ordre de Gary Lineker (62 ans), le présentateur de l’émission Match Of The Day, qui avait comparé – sur Twitter – les éléments de langage du gouvernement britannique sur la question des réfugiés à ceux de l’Allemagne des années 1930.

Gary Lineker to step back from presenting Match of the Day until agreement reached on social media use – BBC statement https://t.co/WMsgqRzWrw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 10, 2023

Mardi, les conservateurs au pouvoir ont présenté leur projet de loi censé empêcher les migrants arrivant par la Manche de demander l’asile au Royaume-Uni. Les propos de l’ancien avant-centre des Three Lions ont suscité un tollé, si bien que l’employeur de Lineker a parlé d’« infraction aux consignes » concernant les tweets de ce dernier. Soutenu par des consultants ponctuels de son émission phare, comme Ian Wright et Alan Shearer, qui ont déclaré qu’ils n’interviendraient plus en plateau pour l’instant, l’ancienne vedette de Tottenham devra revoir son utilisation des réseaux sociaux pour retrouver son émission Match Of The Day.

En clair et en plus direct, il va devoir fermer sa gueule.

