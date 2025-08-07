Malgré l’arrivée de Marc Guiu, Eliezer Mayenda prolonge son bail avec Sunderland

La fierté sochalienne.

Il s’est bien amusé en Championship la saison dernière, en étant l’un des plus prolifiques de sa formation avec Wilson Isidor. Aujourd’hui, c’est le moment pour Eliezer Mayenda de prouver qu’il est prêt pour la Premier League. Pour qu’il puisse confirmer en toute tranquillité, les Black Cats ont prolongé son contrat au sein du club anglais. Désormais, le joueur formé à Sochaux sera lié avec Sunderland jusqu’en 2030, après être arrivé en Angleterre en 2023 pour seulement 800 000 euros.

Une association à venir avec Marc Guiu ?

À 20 ans, l’attaquant franco-espagnol pourra être aligné avec Marc Guiu, 19 ans, tout juste prêté par Chelsea, quatrième meilleur buteur de la dernière Ligue Conférence. Dans un effectif qui a déjà lâché 145 millions d’euros dans son mercato, Mayenda aura de quoi s’amuser en tout cas sous les ordres de Régis Le Bris, qui vient également de prolonger.

Objectif : éviter la 20e place.

