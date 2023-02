Mahrez se positionne sur le cas Haaland

Seulement quatre ballons touchés dans la surface adverse face à Leipzig pour Haaland ce mercredi soir, c’est dur.

Erling Haaland, auteur d’une nouvelle prestation bien terne ce mercredi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Leipzig (1-1), a de nouveau animé les débats. Ryad Mahrez, buteur ce soir là, s’est exprimé sur le cas du Norvégien au micro de Canal + : « Le coach veut qu’il soit plus dans le jeu mais c’est un attaquant puissant qui va vite, on connait ses qualités. Ce n’est pas à lui de décrocher, peut-être. Aujourd’hui il a eu quelques occasions et je pense qu’il a quand même dérangé les adversaires ». Un peu plus tard Pep Guardiola a tempéré ces propos au micro de Bein Sport, en assurant que son attaquant été « adapté à 100% à Man City », au micro de Bein Sport.

🗣️"Erling il a jamais vraiment touché beaucoup de ballons" 🫢 Partagez-vous l'avis de @Mahrez22 ou jugez-vous plus sévèrement la prestation du Norvégien ce soir ?#RBLMCI | #UCL pic.twitter.com/zgTUK6ZvG5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 22, 2023

Outre-Manche, le cas de celui qui a inscrit 32 buts en 32 matchs divise depuis que Jamie Carragher a pointé du doigt son choix de venir à Manchester City. « Peut-être qu’il n’a pas choisi le club qui lui permet d’exploiter aux mieux ses qualités », a déclaré l’ancien défenseur de Liverpool après la défaite des Skyblues face à Tottenham.