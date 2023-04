Maguire : « Si on ne gagne pas l’Euro, ce sera un échec »

Échec et Maguire.

Vainqueur de la revanche de la finale du dernier Euro contre l’Italie jeudi (1-2), l’Angleterre nourrit de nouveau de grandes ambitions pour la prochaine édition, en Allemagne dans un an. En tout cas, Harry Maguire a clairement affiché les ambitions des Three Lions, ce vendredi en conférence de presse : « Je suis dans un état d’esprit : si nous ne gagnons pas le tournoi, ce sera un échec. Nous devons d’abord nous qualifier et c’est un groupe difficile. Mais c’est mon état d’esprit. J’ai participé à trois tournois majeurs et je suis passé très près. Je pense que nous avons les joueurs pour gagner ce tournoi. »

D’ailleurs, le défenseur de Manchester United a toujours la défaite en quarts de finale de Coupe du monde contre la France en travers de la gorge. « Une équipe française que nous pensons pouvoir affronter et, si nous la jouons dix fois, nous lui donnerons du fil à retordre dix fois et nous gagnerons probablement plus que nous ne perdrons », a-t-il confié, tout en admettant que les Bleus ont « prouvé au fil des années qu’ils parvenaient à mieux finir le travail que l’Angleterre ».

Même si perdre aux tirs au but ressemble à une défaite anglaise.

Les joueuses de l’équipe d'Angleterre porteront un short bleu en raison de leurs règles