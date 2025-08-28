S’abonner au mag
« Ma porte est ouverte » : Pablo Longoria n’exclut pas un retour de Rabiot dans l’effectif de l’OM

« Ma porte est ouverte » : Pablo Longoria n’exclut pas un retour de Rabiot dans l’effectif de l’OM

Tiens donc.

Interrogé après le tirage de la phase unique de Ligue des champions, durant laquelle l’OM affrontera notamment Liverpool et le Real Madrid, Pablo Longoria a lâché une bombe dans l’interminable feuilleton Adrien Rabiot. Au micro de Canal+, le directeur sportif marseillais n’a pas exclu de réintégrer le milieu français dans l’effectif, malgré l’épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe.

« La porte de mon bureau est toujours ouverte »

« La porte de mon bureau est toujours ouverte, que ce soit pour Rabiot ou un autre », a déclaré le dirigeant de l’OM. Une déclaration qui va sans doute relancer la machine concernant la gestion du cas Rabiot par le club phocéen, qui avait pourtant annoncé l’avoir placé sur la liste des transferts.

Les prochaines semaines s’annoncent encore agitées du côté de la Commanderie.

