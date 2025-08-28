Tiens donc.

Interrogé après le tirage de la phase unique de Ligue des champions, durant laquelle l’OM affrontera notamment Liverpool et le Real Madrid, Pablo Longoria a lâché une bombe dans l’interminable feuilleton Adrien Rabiot. Au micro de Canal+, le directeur sportif marseillais n’a pas exclu de réintégrer le milieu français dans l’effectif, malgré l’épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe.

"Ma porte est toujours ouverte" 🗣️ Pablo Longoria s'exprime sur le cas d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille 💬#UCLDraw | #UCL pic.twitter.com/n65Ontfs7i — CANAL+ (@canalplus) August 28, 2025

« La porte de mon bureau est toujours ouverte, que ce soit pour Rabiot ou un autre », a déclaré le dirigeant de l’OM. Une déclaration qui va sans doute relancer la machine concernant la gestion du cas Rabiot par le club phocéen, qui avait pourtant annoncé l’avoir placé sur la liste des transferts.

Les prochaines semaines s’annoncent encore agitées du côté de la Commanderie.