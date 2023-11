L’US Concarneau critique à son tour l’accord de la LFP avec CVC

Rendez-vous jeudi 23 novembre.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe annonce que l’US Concarneau aurait envoyé une lettre à la Ligue de football professionnel. Comme le HAC auparavant, les Thoniers se seraient plaints de la répartition prévue dans l’accord entre la LFP et le fonds d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners. Ce dernier a acquis pour 1,1 milliard d’euros 13% des droits TV des deux premières divisions. Pour sa première saison dans le monde professionnel, Concarneau déplore que les clubs promus en Ligue 2 ne récoltent pas les fruits dudit accord, mais ne prend pour autant pas de mesures judiciaires.

La répartition est remise en cause, mais c’est aussi l’accord en lui-même qui pourrait poser problème à la Ligue. Les boucliers sont levés chez certains clubs français, il faut dire que depuis Mediapro, on a tendance à se méfier quand la LFP parle en milliards. Cette dernière a convoqué une assemblée générale extraordinaire (et en visio) des clubs professionnels le jeudi 23 novembre, faisant suite aux assignations en justice de la LFP par le club doyen.

Est-il encore temps de faire machine arrière ?